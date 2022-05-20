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35 минут назад

Пригожин поддержал солиста ДДТ после скандала на концерте рок-группы

Lenta.ru

53-летний российский продюсер Иосиф Пригожин заступился за солиста рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после скандала на концерте коллектива. Об этом сообщает News.ru.

Пригожин поддержал солиста ДДТ после скандала на концерте
Фото: ТАССТАСС

Иосиф Пригожин призвал не винить во всем артистов.

«"Бей своих, чтобы чужие боялись", я такой принцип не поддерживаю. Сейчас начинается очень нехорошая история — если что, во всем виноваты артисты, я с этим категорически не согласен, у каждого артиста есть своя точка зрения, свое мнение, и самое главное, что он имеет на это полное право, и все тут же подкладывать под предательство нельзя, ибо то, что нас отличало от тех же самых украинских политиков, так это вменяемость», — сообщил музыкальный деятель.

Продюсер также заявил о необходимости свободы мнения у творческих единиц, подчеркнув, что создавать вражду внутри страны и раздувать скандалы, как это делают «хайпожоры», не стоит:

«Моя глубокая убежденность на данный момент — нам надо прекратить "охоту на ведьм", до добра это не доведет».

На Юрия Шевчука составили административный протокол за якобы дискредитацию российских ВС во время концерта ДДТ в Уфе.

Ранее Пригожин назвал большим унижением возможное возвращение России на «Евровидение».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Юрий Шевчук,
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