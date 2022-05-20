Пригожин поддержал солиста ДДТ после скандала на концерте

«"Бей своих, чтобы чужие боялись", я такой принцип не поддерживаю. Сейчас начинается очень нехорошая история — если что, во всем виноваты артисты, я с этим категорически не согласен, у каждого артиста есть своя точка зрения, свое мнение, и самое главное, что он имеет на это полное право, и все тут же подкладывать под предательство нельзя, ибо то, что нас отличало от тех же самых украинских политиков, так это вменяемость», — сообщил музыкальный деятель.