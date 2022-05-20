Певец Дмитрий Колдун выступил против создания российского «Евровидения»

Белорусский певец Дмитрий Колдун выступил против инициативы российского продюсера Иосифа Пригожина, который ранее предложил отечественный аналог международного музыкального конкурса «Евровидение». Артист считает, на территории России и Белоруссии хватает своих вокальных состязаний. Об этом сообщает издание «Московской Комсомолец».

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“Давайте зададим себе вопрос: «Мы же можем вообще обойтись без „Евровидения“, которому скоро 70 лет?” И чем старше конкурс, тем меньше на нем оценивают то, что должны — музыку”, — высказался Колдун.

Белорусский исполнитель считает, что можно вообще прожить без «Евровидения» и его альтернатив. Музыкант отметил, что в настоящее время представлено большое количество российских аналогов, которые отвечают запросам времени. Артист уверен, что в них намного более непредвзятые критерии оценки конкурсантов.