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11 минут назад

Лариса Гузеева отреагировала на слухи о тайном отъезде из России

Мослентаиещё 5

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева отреагировала на новости о своем якобы тайном переезде в Болгарию. Появившиеся в СМИ слухи она опровергла в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гузеева резко отреагировала на слухи о тайном отъезде из России
Фото: moslenta.rumoslenta.ru

«Новости о себе: "Гузеева тайно уехала в Болгарию", "Гузееву застукали в супермаркете Болгарии". Я что, Бэтмен или Человек-паук, чтобы тайно? А как меня застукали в магазине?» — возмутилась телеведущая. Распространяющих подобную информацию журналистов она назвала дебилами. «Ни ума, ни фантазии», — заключила Гузеева.

Ранее телеведущая подтвердила, что находится в Болгарии, но объяснила, что ездит на Черноморское побережье этой страны уже 11 лет. Гузеева отметила, что не делает секрета из своего отъезда, но ее личная жизнь в принципе не является достоянием общественности. По некоторым данным, квартира знаменитости расположена в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» на курорте Солнечный Берег.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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