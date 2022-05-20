Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем новом возлюбленном, с которым она проводит время в Турции. В беседе с Teleprogramma.pro она призналась, что избранник не говорит по-русски.

«Не пытайтесь его искать в соцсетях. Он по-русски вообще не говорит. Мы находимся на отдельном острове, который недосягаем», — заявила Волочкова.

Танцовщица рассказала, что в Турцию ее пригласила на отдых подруга Наташа и ее муж Николас. Они должны были встретиться в Европе, однако коррективы в планы внес кризис на Украине.

«Ребята создали прекрасную атмосферу отдыха. У нас здесь роскошная трехэтажная вилла на берегу моря на скале с бассейном. У Наташи, кстати, своя клиника красоты в Нидерландах. Каждый день мы совершаем путешествия на большой парусной яхте», — заметила балерина.