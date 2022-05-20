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1 час назад

Бывший Бородиной объяснил, зачем звезда спустилась в метро

РИА "ФедералПресс"

Ксения Бородина рассказала в соцсетях, что прокатилась на метро в час-пик. Звезда «Дома-2» осталась в полном шоке от общественного транспорта. Ее бывший ухажер Михаил Терехин прокомментировал ситуацию.

Бывший Бородиной объяснил, зачем звезда спустилась в метро
Фото: ТАССТАСС

«Ей заплатили за рекламу марафона Блиновской, на который она боялась опоздать настолько, что аж пересела на метро», – передает слова Терехина Teleprogramma.pro.

Блиновская – блогер, который проводит марафоны, чтобы стать успешней и прочего. По мнению Терехина, брать деньги за рекламу «лохотрона» ниже чести и достоинства Бородиной. Сама Ксения ситуацию еще не комментировала.

Ранее «ФедералПресс» писал, почему Бородина осталась одна.

Шоу-бизнес,Михаил Терехин,Ксения Бородина,
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