Бывший Бородиной объяснил, зачем звезда спустилась в метро

Ксения Бородина рассказала в соцсетях, что прокатилась на метро в час-пик. Звезда «Дома-2» осталась в полном шоке от общественного транспорта. Ее бывший ухажер Михаил Терехин прокомментировал ситуацию.

«Ей заплатили за рекламу марафона Блиновской, на который она боялась опоздать настолько, что аж пересела на метро», – передает слова Терехина Teleprogramma.pro.

Блиновская – блогер, который проводит марафоны, чтобы стать успешней и прочего. По мнению Терехина, брать деньги за рекламу «лохотрона» ниже чести и достоинства Бородиной. Сама Ксения ситуацию еще не комментировала.