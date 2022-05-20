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8 минут назад

Земфира опубликовала видеоклип на новую песню «Мясо» о событиях на Украине

FBM.ru

Певица Земфира представила на своем Youtube-канале видеоклип на новую композицию «Мясо». Артистка выступила автором музыки, слов, а также записала вокально часть и стала продюсером работы.

Земфира сняла клип на новую песню «Мясо» о событиях на Украине
Фото: ТАССТАСС

В создании видеоклипа ей помогала подруга и давний соавтор, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова, которая срежиссировала видеоряд, подобрала изображения, а также выполнила монтаж.

Помимо этого, в работе над композицией принимали участие Дмитрий Емельянов и братья Артем и Артур Рамазановы-Остапенко.

В прошлом месяце Рената Литвинова на своем YouTube-канале представила видео, в котором прочла текст хита немецкой актрисы Марлен Дитрих «Где цветы». Земфира осуществила саунд-дизайн материала.

После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций западными странами в отношении России некоторые отечественные звезды уехали из страны. Некоторые из них эмигрировали, другие же покинули страну по своим причинам.

Шоу-бизнес,Дмитрий Емельянов,Марлен Дитрих,Рената Литвинова,
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