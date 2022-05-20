Сбежавший из России Галкин оказался под угрозой уголовного преследования

Уехавшего из России в Израиль юмориста Максима Галкина могут объявить в международный розыск, если на него заведут дело из-за антироссийских высказываний, сообщает BLITZ+ со ссылкой на адвоката Юлию Вербицкую-Линник.

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«Сейчас многих людей, довольно известных, в розыск объявили», – сообщила она.

Отмечается, что ситуация с юмористом зависит от того, как именно будут квалифицированы действия Галкина следствием. В зависимости от статьи наказание может разниться.

Адвокат также отметила, что российское законодательство, в том числе и уголовно-процессуальное, меняется превентивно и все может измениться в любой момент.

Ранее Максим Галкин заявил, что намерен перевести часть денег, заработанных на концертах в Израиле, в помощь украинским беженцам.