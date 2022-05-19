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13 минут назад

В Москве на 1,5 миллиона рублей оштрафовали ресторан Моргенштерна

Елена Прошина

Ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке в Москве, совладельцем которого является певец Моргенштерн, оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии.

Ресторан Моргенштерна в Москве оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

«Привлечены к административной ответственности, штраф — 1,5 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе госучреждения.

Там отметили, что штраф был наложен на ресторан после изъятия из него алкоголя, который продавали без разрешения на это. Продажу продукции осуществляли под видом выездного обслуживания. Всего из незаконного оборота изъяли 926 единиц алкоголя. Проверку провели еще 24 ноября 2021 года специалисты департамента торговли и услуг совместно с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

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