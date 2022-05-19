Ресторан Моргенштерна в Москве оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

Ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке в Москве , совладельцем которого является певец Моргенштерн, оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии.

Там отметили, что штраф был наложен на ресторан после изъятия из него алкоголя, который продавали без разрешения на это. Продажу продукции осуществляли под видом выездного обслуживания. Всего из незаконного оборота изъяли 926 единиц алкоголя. Проверку провели еще 24 ноября 2021 года специалисты департамента торговли и услуг совместно с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.