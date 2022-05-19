Лепс высказался о покинувшей Россию Пугачевой

«Зачем сразу ставить ярлыки? Может, человек отдыхает просто. Я абсолютно уверен, что она вернется на родину и будет работать. И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону», — сказал Лепс.

Напомним, Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем. Кроме того, отъезд супругов связали и с резкими высказываниями Галкина, который выступил с критикой спецоперации РФ на Украине. Сама Пугачева не высказывалась касательно спецоперации.