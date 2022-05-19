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35 минут назад

Лепс высказался о покинувшей Россию Пугачевой

Никита Бородкин

Музыкант Григорий Лепс призвал не вешать ярлыки на покинувшую Россию Аллу Пугачеву. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнитель предположил, что певица отправилась в Израиль, чтобы отдохнуть.

Лепс высказался о покинувшей Россию Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зачем сразу ставить ярлыки? Может, человек отдыхает просто. Я абсолютно уверен, что она вернется на родину и будет работать. И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону», — сказал Лепс.

Напомним, Пугачева и Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем. Кроме того, отъезд супругов связали и с резкими высказываниями Галкина, который выступил с критикой спецоперации РФ на Украине. Сама Пугачева не высказывалась касательно спецоперации.

После увольнения Галкина с Первого канала в СМИ начали появляться слухи, что супруги хотят продать замок в Грязях за 10 млн долларов и купить аналогичную недвижимость в израильской Кесарии.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Алла Пугачева,Первый канал,
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