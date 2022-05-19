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42 минуты назад

Светлаков и Ургант могут появиться в «Елках-9»

Рамблер

Кинокомпании «Базелевс Продакш» и Kulik Productions приступили к съемкам девятой части комедии «Елки».

Светлаков и Ургант могут снова сняться вместе в кино
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

При этом до сих пор остается неизвестным, но возможным участие в картине шоуменов и актеров Ивана Урганта и Сергея Светлакова, передает «Комсомольская правда».

В беседе с изданием создатели франшизы отметили, что пока анонсировали только часть актеров, полный состав объявят по традиции позже и поэтому замылили часть имен на тарелке с именами всех членов съемочный группы. Соответственно у зрителей все еще есть шанс увидеть в новом фильме Урганта и Светлакова.

Релиз новой части запланировал на 1 декабря 2022 года, а премьера по традиции должна состояться перед Новым годом. В качестве шоураннера и креативного продюсера проекта выступил блогер и актер из Екатеринбурга Евгений Кулик, который ранее сыграл одну из главных ролей в восьмой части «Елок» — ботаника Федю, влюбившегося в красотку Люсю. Их история получила продолжение в готовящейся картине.

В рассекреченную часть каста «Елок-9» вошли звезда «Сватов» Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр. Создатели картины пообещали, что в ней будет много звезд и неожиданных камео.

Напомним, что первая часть «Елок» вышла в декабре 2010 года. Ее спродюсировал Тимур Бекмамбетов. Затем на экраны вышли и другие части «Елок», единым в них всегда было присутствие несменяемого дуэта, который играли Светлаков и Ургант.

Шоу-бизнес,Ростислав Бершауэр,Григорий Калинин,Елена Захарова,Иван Ургант,Федор Добронравов,Тимур Бекмамбетов,Евгений Кулик,Сергей Светлаков,
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