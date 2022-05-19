Светлаков и Ургант могут снова сняться вместе в кино

Кинокомпании «Базелевс Продакш» и Kulik Productions приступили к съемкам девятой части комедии «Елки».

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При этом до сих пор остается неизвестным, но возможным участие в картине шоуменов и актеров Ивана Урганта и Сергея Светлакова, передает «Комсомольская правда».

В беседе с изданием создатели франшизы отметили, что пока анонсировали только часть актеров, полный состав объявят по традиции позже и поэтому замылили часть имен на тарелке с именами всех членов съемочный группы. Соответственно у зрителей все еще есть шанс увидеть в новом фильме Урганта и Светлакова.

Релиз новой части запланировал на 1 декабря 2022 года, а премьера по традиции должна состояться перед Новым годом. В качестве шоураннера и креативного продюсера проекта выступил блогер и актер из Екатеринбурга Евгений Кулик, который ранее сыграл одну из главных ролей в восьмой части «Елок» — ботаника Федю, влюбившегося в красотку Люсю. Их история получила продолжение в готовящейся картине.

В рассекреченную часть каста «Елок-9» вошли звезда «Сватов» Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр. Создатели картины пообещали, что в ней будет много звезд и неожиданных камео.