Концерт Басты «приостановлен» в Минске

Концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко), который должен был пройти 5 июня на стадионе «Минск-Арена», «приостановлен». Об этом со ссылкой на сайт продажи билетов kvitki.by пишет «Газета.ру».
По данным издания, на сайте kvitki.by появилось оповещение: «Мероприятие приостановлено». При этом представители концертной площадки не ответили на звонок
издания.
Ранее белорусский журналист Григорий Азаренок высказал недовольство по поводу предсоящего концерта Басты в Минске из-за его оппозиционных высказываний о событиях 2020–2022 годов в Белоруссии.
9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий президент Александр Лукашенко, а второе место заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. При этом страны ЕС заявили, что не признают результаты выборов и не считают Лукашенко легитимным президентом.