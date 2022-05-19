Концерт Басты «приостановлен» в Минске

Концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко), который должен был пройти 5 июня на стадионе «Минск-Арена», «приостановлен». Об этом со ссылкой на сайт продажи билетов kvitki.by пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, на сайте kvitki.by появилось оповещение: «Мероприятие приостановлено». При этом представители концертной площадки не ответили на звонок

издания.

Ранее белорусский журналист Григорий Азаренок высказал недовольство по поводу предсоящего концерта Басты в Минске из-за его оппозиционных высказываний о событиях 2020–2022 годов в Белоруссии.