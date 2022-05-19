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14 минут назад

Авраам Руссо обвинил группу «Стрелки» в воровстве песни

Елена Прошина

Певец Авраам Руссо обвинил группу «Стрелки» в воровстве песни. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Авраам Руссо обвинил группу «Стрелки» в воровстве песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет о композиции «Далеко-далеко». Певец уже начал записывать трек, когда узнал, что коллектив «Стрелки» уже взяла эту песню.

«Они выпустили, только другой текст, другая аранжировка. И их продюсер писал, что автор он», — поделился исполнитель.

Он добавил, что после того, как выпустил композицию, «Стрелки» сразу пропали из музыкальной индустрии.

«Они снимали и клип. Потом они исчезли сразу с рынка, а песня «Далеко-далеко» стала хитом», — рассказал Руссо.

Ранее Руссо рассказал о другом плагиате. Дело в том, что в марте этого года певец выпустил песню «Дым без огня», после этого артист узнал, что диджей Роман Ковш также выпустил новый трек, очень похожий на хит Руссо. Плагиат подтвердила и комплексная экспертиза. Ковш предложил Руссо отступные в размере 1,1 млн рублей, но певец категорически отказался.

Шоу-бизнес,Авраам Руссо,
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