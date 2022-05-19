Журналист Красовский с издёвкой ответил Киркорову на оскорбления

Не так давно между королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым и журналистом Красовским развязался конфликт. Певец жестко и эмоционально раскритиковал представителя СМИ. Однако ответ долго ждать не пришлось.
Согласно сведениям издания “Телепрограмма”, Киркоров назвал журналиста «лицемерной гнидой», а тот в ответ подготовил целую речь.
На днях российский артист побывал на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Наша страна в этом году не принимала участие в мероприятии, поэтому любитель экстравагантных образов и шоу отправился на конкурс просто в качестве статусного гостя, который прибыл посмотреть «что происходит вообще».
Журналист же, воспользовавшись данной ситуацией, весьма колко ответил российской знаменитости в своем сообщении.
“Все видели, как ты сидел в зале и хлопал украинским клоунам. Что ж ты, Филипп, решил читать морали кому-то?”, — с очевидным подколом задал вопрос журналист.
“Ты написал мне «пошел отсюда», а куда мне идти, Филипп? Я у тебя не работаю, домой на встречи экзотические не езжу. Веди себя гордо, если хочешь именоваться королем. Люби не только себя, дорогой!”, — подытожил Красовский.