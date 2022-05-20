Бабкина раскритиковала отъезд Пугачевой из страны

«Человек долгое время делает интеллектуальный вклад в страну. Но в острой ситуации у него внутри что-то дрогнуло. А у меня вот нет! Поэтому каждый человек в данной истории несет ответственность за свои деяния. Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы», — заявила Бабкина.