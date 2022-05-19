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34 минуты назад

Волочкову заподозрили в романе с таксистом из Азербайджана

Газета.Ru

Поклонники Анастасии Волочковой заподозрили, что балерина начала отношения с таксистом из Азербайджана. Об этом сообщает kp.ru.

Волочкову заподозрили в романе с таксистом из Азербайджана
Фото: Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Недавно артистка поделилась в социальных сетях новыми кадрами с отдыха, на которых позирует в объятиях таинственного незнакомца. Лица нового избранника Волочкова показывать не стала. Балерина рассказала, что ее нынешний мужчина — довольно обеспеченный, «со своим самолетом, яхтой, футбольным клубом, большим сердцем и достоинством».

Однако фанаты предположили, что новый возлюбленный Волочковой — водитель такси из Азербайджана. Сама балерина эти слухи пока не комментирует. «Он иностранец. Моему новому поклоннику 39 лет», — уточнила артистка.

Ранее Волочкова попросила не «выслеживать» ее с возлюбленным на частном острове. Балерина подчеркнула, что любит море, «прекрасную компанию» и красивую обстановку.

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