Авраам Руссо заявил, что плагиатчики предлагали ему 1,1 млн рублей за отказ от песни

Эстрадный певец рассказал, что речь идет о песне «Дым без огня», которую у музыканта «украл» диджей Роман Ковш.

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Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо в пресс-центре НСН рассказал, что диджей Роман Ковш предлагал ему сумму в размере 1,1 миллиона рублей за права на песню «Дым без огня».

«Он признался и предлагал денег, один миллион сто тысяч. Выкупить песню, чтобы я молчал. Сказал бы сто миллионов, я бы, возможно, задумался», - отметил музыкант.

По заявлению артиста в начале марта этого года произошла конфликтная ситуация с плагиатом песни «Дым без огня» диджеем Романом Ковш. Песня уже была в ротации, когда саундпродюссер Артём Орлов обнаружил плагиат.