Бывшая жена Марата Башарова занялась бизнесом в Италии

Однажды Екатерина Архарова была замужем за Маратом Башаровым. Однако она не любит вспоминать эту главу из своей жизни. Они были женаты меньше полугода. После сильного избиения актриса ушла от Башарова.

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Потом у нее отлично сложилась личная жизнь. Архарова вышла замуж за бизнесмена Артема Илясова, которому позже родила сына. Сейчас женщина проживает в Италии со своей семьей. Там же она снимается в фильмах. Екатерина также ведет ресторанный бизнес.

У нее есть сеть пекарен-кулинарий “Раиса Захарна” в России. А теперь Архарова решила развивать бизнес в Европе, а если быть точнее, то в Риме, где и проживает.

“Долго думала, чем удивить жителей прекрасного Рима и поняла, что здесь не хватает такого популярного и модного формата, как арт-завтраки и подобного направления. Слышали? Это когда, во время застолья, искусствовед или историк моды/кино читает познавательную лекцию. И вот пришла идея открыть клуб для тех, кто любит отдыхать со вкусом, планировать свой идеальный досуг и смаковать жизнь”, – пишет Екатерина.