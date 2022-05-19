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1 час назад

СМИ: На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию ВС России

Национальная Служба Новостейиещё 1

Протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ составили на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта коллектива в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию ВС России
Фото: ТАССТАСС

По данным СМИ, во время выступления на «Уфа-арене» перед 8 тысячами зрителей музыкант высказывался против специальной военной операции на Украине.

В соответствии с КоАП, за подобное правонарушение гражданам грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч. Как сообщил в соцсетях продюсер Радмира Усаева, на концерте Шевчук рассуждал «о родине», а после выступления к музыканту пришли силовики. По словам Усаева, правоохранители провели беседу с лидером ДДТ и хотели его задержать, однако ограничились протоколом.

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,Верховный суд,
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