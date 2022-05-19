Собчак показала неудачное фото Бони на красной дорожке

Недавно во Франции прошел Каннский кинофестиваль, а на красной дорожке внезапно появилась Виктория Боня . Экс-звезда «Дома-2» посещает мероприятие не впервые. Но не всем понятно, зачем она это делает и какое отношение имеет к высокому искусству. Ксения Собчак не оставила данную новость без внимания. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Журналистка прошлась по бывшей коллеге по телестройке. Она нашла фотографию, сделанную во время мероприятия. На фото Виктория стоит перед фотографами, приняв эффектную позу, но ни один из них на нее не обращает внимание. Собчак посмеялась над ситуацией. А вот Виктории Боне было не до смеха. В своем микроблоге она рассказала, что Ксения ей просто завидует. Виктория считает, что ее выходы на престижных мероприятиях мира Ксения Собчак переживает с трудом.