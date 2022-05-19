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1 час назад

Собчак показала неудачное фото Бони на красной дорожке

Вести Подмосковья

Недавно во Франции прошел Каннский кинофестиваль, а на красной дорожке внезапно появилась Виктория Боня. Экс-звезда «Дома-2» посещает мероприятие не впервые. Но не всем понятно, зачем она это делает и какое отношение имеет к высокому искусству. Ксения Собчак не оставила данную новость без внимания. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Собчак показала неудачное фото Бони на красной дорожке
Фото: ТАССТАСС
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Журналистка прошлась по бывшей коллеге по телестройке. Она нашла фотографию, сделанную во время мероприятия. На фото Виктория стоит перед фотографами, приняв эффектную позу, но ни один из них на нее не обращает внимание. Собчак посмеялась над ситуацией. А вот Виктории Боне было не до смеха. В своем микроблоге она рассказала, что Ксения ей просто завидует. Виктория считает, что ее выходы на престижных мероприятиях мира Ксения Собчак переживает с трудом.

После этого экс-звезда «Дома-2» продемонстрировала снимок супруги Константина Богомолова многолетней давности, где она также позирует на Каннском фестивале.

«Давайте рассмотрим внимательно куда смотрят фотографы на фото Собчак», – кинула камень в огород Ксении Собчак Виктория.

Напомним, Леонид Агутин не планирует уезжать из России. Певец рассказал, что не хочет оправдываться.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Леонид Агутин,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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