Куда пропала Вера Брежнева: рабочая форма и грузовые тележки

Вера Брежнева кардинально сменила ритм жизни, пишут в СМИ. Теперь певица не выступает и не рассказывает, как правильно ухаживать за волосами. Она находится в Польше , носит рабочую форму и разгружает тележки.

Напоминаем, что Брежнева родом из Украины. Сейчас, по сообщению СМИ, она не самый желанный гость в России. Неизвестно, будет ли певица еще выступать в стране, которая подарила ей популярность и деньги.