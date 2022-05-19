Куда пропала Вера Брежнева: рабочая форма и грузовые тележки

Вера Брежнева кардинально сменила ритм жизни, пишут в СМИ. Теперь певица не выступает и не рассказывает, как правильно ухаживать за волосами. Она находится в Польше, носит рабочую форму и разгружает тележки.
«Звезда сосредоточилась на поддержке соотечественников», – передает Teleprogramma.pro.
Напоминаем, что Брежнева родом из Украины. Сейчас, по сообщению СМИ, она не самый желанный гость в России. Неизвестно, будет ли певица еще выступать в стране, которая подарила ей популярность и деньги.
Ранее «ФедералПресс» писал, что сбежавших из России звезд предложили наказать.