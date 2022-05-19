Лещенко поддержал покинувшую Россию Пугачеву

Музыкант Лев Лещенко в беседе с Teleprogramma.pro выразил убежденность в том, что его коллега Алла Пугачева непременно вернется в Россию из Израиля.

«Конечно, вернутся. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. А какой смысл уезжать, объясните мне, пожалуйста» — отметил Лещенко.

Он убежден, что Пугачева является патриотом России и останется им до конца своих дней. Лещенко заверил, что разговаривал с певицей на эту тему. По словам певца, он не знает более глубокого человека чем Пугачева, который бы любил родную страну.