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1 час назад

Лещенко поддержал покинувшую Россию Пугачеву

Газета.Ruиещё 1

Музыкант Лев Лещенко в беседе с Teleprogramma.pro выразил убежденность в том, что его коллега Алла Пугачева непременно вернется в Россию из Израиля.

Лещенко поддержал покинувшую Россию Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, вернутся. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. А какой смысл уезжать, объясните мне, пожалуйста» — отметил Лещенко.

Он убежден, что Пугачева является патриотом России и останется им до конца своих дней. Лещенко заверил, что разговаривал с певицей на эту тему. По словам певца, он не знает более глубокого человека чем Пугачева, который бы любил родную страну.

Шоу-бизнес,Лев Лещенко,Алла Пугачева,
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