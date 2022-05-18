Премия Бузовой на фестивале "Жара" вызвала жаркие споры в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова стала трендсеттером года и вызвала споры среди фанатов. Соответствующая информация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Известно, что поп-исполнительница победила в номинации «Трендсеттер года» на ежегодном международном музыкальном фестивале «Жара», который состоялся 17 мая в Москве. Победителя в этом направлении выбирали зрители телеканала «Муз ТВ» путем голосования. Знаменитость поднялась на сцену и высказала слова благодарности своим поклонникам. По словам звезды, ей приятно, что миллионы россиян повторяют ее тренды и ценности, которые она несет в массы.

Подписчики неоднозначно отнеслись к награде телеведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

«Как обычно купленная премия», — заявил один из пользователей. «Если Оля задает тренды в России, то мне страшно за будущее нашей страны», «Какие тренды? О боги, вы посмотрите в чем она пришла на премию», «Ценности ты несешь, мама не горюй... Пора гнать вас полуголых девиц отовсюду» — высказались другие.

Несмотря на это, большинство фанатов похвалили певицу за смелый наряд и поздравили с победой.

«С победой королева российского шоу бизнеса!», «Мои Поздравления! Только вперед, всегда вперед», «Вы пример для меня и многих, спасибо вам за это!» — прокомментировали они (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «Ленты.ру»).