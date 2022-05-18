Шаляпин растолстел на фоне стресса

Певец Прохор Шаляпин признался, что растолстел на фоне стресса из-за смерти жены Татьяны Дэвис, судебных разбирательств матери и атаки телефонных хейтеров. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

«И мамин борщ, и котлеты, и все-все-все. Торт "Наполеон", медовик, прям слюнки потекли. Медовик люблю, ну абсолютно все ем, кроме свинины и сливочного масла. Вот это я не люблю», — рассказал исполнитель.

Шаляпин добавил, что начинает много есть, когда нервничает. Кроме того, набору веса способствует любовь певца к вину — по его словам, алкоголь сильно замедляет метаболизм и приводит к развитию ожирения. При этом музыкант раскритиковал артистов, которые не следят за своим внешним видом.