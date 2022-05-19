Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в попытке убить ее

Голливудская актриса Эмбер Херд уверена, что ее бывший муж, популярный американский актер Джонни Депп, однажды намеревался ее убить. С подобным заявлением артистка выступила в среду, 18 мая, на очередном судебном заседании по делу о конфликте между экс-супругами.
Херд публично обвинила звезду фильма «Шоколад» в желании убить ее во времена, когда они были женаты. Обращаясь к судье, актриса заявила, что постоянно опасалась Деппа, телеграфирует с заседания издание Variety.
— Это человек, который пытался меня убить. Конечно, мне было страшно. А еще он мой муж, — подчеркнула голливудская знаменитость.
Судебные тяжбы между звездной парой продолжаются уже несколько лет. Они начались, когда Эмбер Херд дала громкое интервью газете The Washington Post, в котором обвинила своего бывшего супруга в совершенном в отношении нее насилии. Джонни Депп ни разу не признал своей вины в приписываемых ему деяниях, пишет ФАН.
В начале мая зрители судебного процесса обратили внимание на странность в заявлениях голливудской актрисы. Поклонники Деппа заметили, что его бывшая жена на суде общается цитатами из знаменитых американских фильмов.