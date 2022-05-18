Лещенко прокомментировал слухи о своем переезде

«Я поехал к своему другу — бывшему премьер-министру на день рождения. Посидели за столом и все. И заодно зашел в ЦОН оформить определенную операцию. А сейчас уже говорят, что я собираюсь там остаться», — рассказал Лещенко изданию Teleprogramma.pro.