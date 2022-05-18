Лещенко прокомментировал слухи о своем переезде

Певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко прилетел в Казахстан и в Центре обслуживания населения (ЦОН) Алматы получил идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сообщает издание zakon.kz.
Появление Лещенко в ЦОН Медеуского района Алматы вызвало ажиотаж среди клиентов и специалистов учреждения: они попросили артиста сделать совместные фотографии. В тот же вечер певец улетел обратно в Россию, сообщает издание. Сам артист опроверг слухи о своем переезде в Казахстан.
«Я поехал к своему другу — бывшему премьер-министру на день рождения. Посидели за столом и все. И заодно зашел в ЦОН оформить определенную операцию. А сейчас уже говорят, что я собираюсь там остаться», — рассказал Лещенко изданию Teleprogramma.pro.
Певец назвал эту информацию «глупостью» и сообщил, что у него запланировано выступление в Колонном зале Дома союзов в Москве.
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