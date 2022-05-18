Группа "Би-2" заявила о переносе всех концертов

«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот. Мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов. Все наши перенесенные концерты обязательно состоятся», — сообщается в публикации.