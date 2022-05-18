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1 час назад

Группа «Би-2» анонсировала перенос всех отмененных концертов в России на осень 2022 года

FBM.ruиещё 3

Рок-группа «Би-2» заявила о переносе концерта в Казани на осень нынешнего года, все приобретенные ранее билеты останутся действительными. Об этом говорится в официальном сообществе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Группа "Би-2" заявила о переносе всех концертов
Фото: ТАССТАСС

«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот. Мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов. Все наши перенесенные концерты обязательно состоятся», — сообщается в публикации.

Также представители российской рок-группы пообещали в скором времени назвать новые даты перенесенных выступлений.

«Мы искренне благодарны всем нашим поклонникам, которые решат дождаться концертов „Би-2“ в своих городах и не будут сдавать билеты на перенесенные выступления. Мы верим, что обязательно еще не раз увидимся и споем вместе с вами!» — говорится в посте.

До этого стало известно, что выступление музыкального коллектива «Би-2» в Казани, которое было запланировано на 1 июня, отменили по инициативе депутата Елены Ямпольской. В Министерстве культуры России пояснили, что рок-группа не выполнила требования по обеспечению безопасности зрителей.

Шоу-бизнес,Елена Ямпольская,Минкультуры России,
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