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49 минут назад

Эмбер Херд обвинили в домашнем насилии по отношению к бывшей девушке

Lenta.ru

36-летнюю американскую актрису Эмбер Херд обвинили в жестоком обращении по отношению к бывшей девушке. Об этом сообщает DailyMail.

Эмбер Херд обвинили в жестоком обращении с бывшей девушкой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На очередном судебном разбирательстве по делу о клевете Эмбер Херд в отношении бывшего супруга, 56-летнего актера Джонни Деппа, адвокат последнего Камилла Васкес обвинила звезду «Аквамена» в том, что та жестоко обращалась со своей бывшей девушкой Тасей ван Ри.

По словам юриста, в 2009 году два офицера полиции наблюдали за тем, как Херд сначала ударила возлюбленную, после чего сорвала с нее ожерелье. Тогда актрису арестовали, однако обвинения были быстро сняты.

«Джонни Депп — не единственный ваш партнер, на которого вы напали», — заявила Васкес в суде.

Сама актриса опровергла эту информацию, сообщив о том, что никогда не применяла силу по отношению к своим возлюбленным:

«Я никогда не нападала на мистера Деппа или любого другого человека, с которым у меня были романтические отношения, никогда».

Во время заседания присяжным также показали видео, на котором Херд едет в лифте с американским актером Джеймсом Франко, к которому, как стало известно в суде, ревновал сам Депп, будучи уверенным, что у его жены и артиста роман. На кадрах видно, как Франк кладет голову на плечо Эмбер.

В свое оправдание актриса сообщила, что звезда фильма «Почему он?» таким образом оказывал ей поддержку: за сутки до их встречи Депп кинул в Херд телефон, оставив на ее щеке синяк.

Ранее Эмбер Херд подтвердила, что ее роль во второй части фильма «Аквамен» сократили до 10 минут.

Шоу-бизнес,Джонни Депп,Джеймс Франко,
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