Агутин прокомментировал слухи об эмиграции в США

Певец Леонид Агутин прокомментировал слухи о том, что он вместе с супругой Анжеликой Варум решил переехать в США. В своем Telegram-канале композитор заявил, что подобные сообщения — ложь.

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Напомним, что недавно блогер Алена Жигалова в эфире интернет-шоу «Алена, блин!» заявила, что пара живет в Майами, гастролирует за границей и высказывается в поддержку Украины в сложившейся ситуации.

В ответ Агутин отметил, что во время перемен всегда находятся люди, которые пытаются прославиться распространением слухов про других людей.

«Любым способом. Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю», — отметил певец.