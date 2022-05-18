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42 минуты назад

Агутин прокомментировал слухи об эмиграции в США

Елена Прошина

Певец Леонид Агутин прокомментировал слухи о том, что он вместе с супругой Анжеликой Варум решил переехать в США. В своем Telegram-канале композитор заявил, что подобные сообщения — ложь.

Агутин прокомментировал слухи об эмиграции в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что недавно блогер Алена Жигалова в эфире интернет-шоу «Алена, блин!» заявила, что пара живет в Майами, гастролирует за границей и высказывается в поддержку Украины в сложившейся ситуации.

В ответ Агутин отметил, что во время перемен всегда находятся люди, которые пытаются прославиться распространением слухов про других людей.

«Любым способом. Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю», — отметил певец.

Также Агутин отметил, что у него нет недвижимости на Манхэттене, которую ему приписывают СМИ. При этом исполнитель признался, что у него в действительности есть дом в Майами, однако в нем живет дочь Агутина и Варум Лиза.

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
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