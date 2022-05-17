У Меньшикова захотели отсудить половину квартиры

По данным издания, на Меньшикова повторно подала в суд бывшая владелица его квартиры в Хамовниках Светлана Савицкая. Ранее она это делала три года назад. Она уверяла, что жилье является ее совместно нажитым с экс-супругом имуществом, но когда он скончался, его наследники по-тихому оформили недвижимость на себя и продали ее Меньшикову. Апартаменты площадью 170 квадратных метров он приобрел больше 15 лет назад и сейчас их стоимость составляет свыше 100 миллионов рублей. В суде Савицкая пыталась аннулировать договор купли-продажи и признать за ней право собственности на 1/2 доли, но ей отказали в удовлетворении иска.