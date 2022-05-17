У Меньшикова захотели отсудить половину квартиры

Бывшая хозяйка жилплощади на Фрунзенской набережной снова пытается отсудить половину квартиры, которая уже 15 лет принадлежит актеру Олегу Меньшикову. Об этом StarHit сообщили в пресс-службе Хамовнического суда.
По данным издания, на Меньшикова повторно подала в суд бывшая владелица его квартиры в Хамовниках Светлана Савицкая. Ранее она это делала три года назад. Она уверяла, что жилье является ее совместно нажитым с экс-супругом имуществом, но когда он скончался, его наследники по-тихому оформили недвижимость на себя и продали ее Меньшикову. Апартаменты площадью 170 квадратных метров он приобрел больше 15 лет назад и сейчас их стоимость составляет свыше 100 миллионов рублей. В суде Савицкая пыталась аннулировать договор купли-продажи и признать за ней право собственности на 1/2 доли, но ей отказали в удовлетворении иска.
«Теперь истец просит уже истребовать из незаконного владения Меньшикова половину квартиры, хоть и называет его при этом добросовестным приобретателем, который не мог быть в курсе сложившейся ситуации. Предварительная беседа между сторонами назначена на 17 мая», — рассказали StarHit в пресс-службе Хамовнического суда.
То есть в этот раз Савицкая делает упор все на те же основания. Отмечается, что за последние три года женщина уже успела отсудиться и с родственниками покойного мужа — отцом, матерью и сыном, требуя признать недействительным свидетельство о праве на наследство. Но иск отклонили в связи с пропуском срока исковой давности.