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44 минуты назад

Павел Прилучный отправился на море с эффектной брюнеткой

runews24.ruиещё 2

Актриса выложила в своем мессенджере аналогичную фотографию. Это спровоцировало слухи о новом увлечении Павла Прилучного.

Павел Прилучный отправился на море с эффектной брюнеткой
Фото: ТАССТАСС

Совсем недавно ему приписывали роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, но похоже, что эта страница уже перевернута. Кроме этого поклонников будоражит мысль о воссоединении Павла Прилучного с бывшей супругой, да несмотря на то, что Агата Муцениеце объяснила, что они с просто сохраняют дружеский настрой.

Не так давно актер выложил в сеть трогательное фото, после которого подписчики решили, что Павел влюбился.

И вот он отправляется к солнцу и морю с горячей брюнеткой.

Брутян и Прилучный познакомились в 2020-м на съемках сериала, с тех пор между ними установились теплые отношения. Настолько теплые, что злые языки болтали будто актер изменяет Карпович с Брутян.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
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