Павел Прилучный отправился на море с эффектной брюнеткой

Актриса выложила в своем мессенджере аналогичную фотографию. Это спровоцировало слухи о новом увлечении Павла Прилучного.

Фото: ТАСС ТАСС

Совсем недавно ему приписывали роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, но похоже, что эта страница уже перевернута. Кроме этого поклонников будоражит мысль о воссоединении Павла Прилучного с бывшей супругой, да несмотря на то, что Агата Муцениеце объяснила, что они с просто сохраняют дружеский настрой.

Не так давно актер выложил в сеть трогательное фото, после которого подписчики решили, что Павел влюбился.

И вот он отправляется к солнцу и морю с горячей брюнеткой.