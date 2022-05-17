Ваенга объяснила свою работу на огороде в одежде Dior

Певица Елена Ваенга поделилась в соцсетях видео, на котором сажает рассаду в одежде от модного дома Dior. Об этом пишет «Газета.ру».
По словам артистки, она сама вырастила рассаду, «своими золотыми ручками на подоконнике». Однако поклонники обратили внимание на то, что Ваенга вышла в огород в брендовом анораке, и констатировали, что Кристиан Диор на нее бы обиделся.
«Мне ехало-болело! Это вещи! Диор для меня, а не я для Диора», — заявила в ответ Елена Ваенга.
Стоимость анорака с капюшоном на официальном сайте Dior сегодня составляет 370 тыс. рублей.
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