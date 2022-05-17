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3 часа назад

Пересильд рассказала, как плакала в космосе

Газета.Ru

Актриса Юлия Пересильд в беседе с радио Sputnik рассказала, что если заплакать в космосе, то слезы осядут на глазах влажной пленкой, а не будут стекать по лицу, как это произошло бы на Земле.

Пересильд рассказала, почему плакала в космосе
Фото: youtubeyoutube

«Плачу я, плачу, и вдруг одним глазом вижу в этом зеркальце: а слезы-то не текут! Я уже забыла, о чем плакала, но как истинная актриса и истинная женщина все же продолжаю плакать — а в зеркало смотрю», — вспомнила Пересильд.

По ее словам, инцидент произошел в каюте, которую ей предоставил космонавт Олег Новицкий. Пересильд также отметила, что — когда слезы осели на глазах — у нее сложилось впечатление, будто она надела линзы.

Ранее Пересильд показала кадры, которые сама сняла в космосе.

Шоу-бизнес,Олег Новицкий,
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