Пересильд рассказала, почему плакала в космосе

Актриса Юлия Пересильд в беседе с радио Sputnik рассказала, что если заплакать в космосе, то слезы осядут на глазах влажной пленкой, а не будут стекать по лицу, как это произошло бы на Земле.
«Плачу я, плачу, и вдруг одним глазом вижу в этом зеркальце: а слезы-то не текут! Я уже забыла, о чем плакала, но как истинная актриса и истинная женщина все же продолжаю плакать — а в зеркало смотрю», — вспомнила Пересильд.
По ее словам, инцидент произошел в каюте, которую ей предоставил космонавт Олег Новицкий. Пересильд также отметила, что — когда слезы осели на глазах — у нее сложилось впечатление, будто она надела линзы.
Ранее Пересильд показала кадры, которые сама сняла в космосе.