Сын Бари Алибасова рассказал о здоровье отца

Сын Бари Алибасова рассказал Telegram-каналу «Звездач», что его отец чувствует себя намного лучше: к нему вернулась память, и он смог самостоятельно ходить.
По словам Бари, последний год он жил с отцом, но пару месяцев назад смог от него съехать, так как отцу стало заметно лучше.
«Рядом с ним была охрана и целая группа нянек, все это папу невероятно бесило и единственное, о чем он помнил, как ему надоел сынок рядом и куда бы подальше свалить из его жизни. Он об этом мечтал. И два месяца назад его наконец-то выходили, память у него насколько это возможно восстановилась, с коляски он встал, гуляет самостоятельно», — рассказал Бари Алибасов-младший.
Он также добавил, что в настоящий момент отцу помогает сиделка, которую зовут Елена. Сейчас женщина находится с продюсером 24х7.
«Я в Калининграде устроил кастинг, кто может выводить людей из такого состояния. Приходила куча людей, но с ужасом убегала. Папа в прекрасном состоянии может поерничать и выбить людей из равновесия, а когда у него еще и память отшибает... Он задавал пошлые вопросы, непонятно шутил, делал вид, что прикалывается, и все от него бежали. Лена принимает его с любовью, для нее это детские проказы, она понимает, что такое жесть на самом деле», — рассказал Алибасов.
Напомним, в последнее время Бари Алибасова преследуют неудачи. Некоторое время назад он оказался в психиатрической клинике, после чего сын отправил его в Калининград, чтобы тот восстановил здоровье. Недавно в сети посвились фото продюсера, на которых он гулял в сопровождении некой женщины.