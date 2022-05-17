Сын Бари Алибасова рассказал о здоровье отца

«Я в Калининграде устроил кастинг, кто может выводить людей из такого состояния. Приходила куча людей, но с ужасом убегала. Папа в прекрасном состоянии может поерничать и выбить людей из равновесия, а когда у него еще и память отшибает... Он задавал пошлые вопросы, непонятно шутил, делал вид, что прикалывается, и все от него бежали. Лена принимает его с любовью, для нее это детские проказы, она понимает, что такое жесть на самом деле», — рассказал Алибасов.