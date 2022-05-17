Дана Борисова рассказала о финансовых трудностях

«Я сегодня пожаловалась абсолютно всем, даже соседкам и продавцам в магазине. Безумно плохо без съемок. Финансово тяжело, полная ж... <...> Но Бог услышал мои молитвы! Мне позвонила шеф-редактор одной из любимых программ на моем любимом канале. И она пригласила меня на съемки», — радостно сообщила телеведущая.