Дана Борисова рассказала о финансовых трудностях

Телеведущая Дана Борисова записала видеообращение в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), в котором рассказала о финансовых трудностях из-за отсутствия съемок. Она призналась, что в момент отчаяния ее спасло ток-шоу «Пусть говорят», на которое ее недавно пригласили.
«Я сегодня пожаловалась абсолютно всем, даже соседкам и продавцам в магазине. Безумно плохо без съемок. Финансово тяжело, полная ж... <...> Но Бог услышал мои молитвы! Мне позвонила шеф-редактор одной из любимых программ на моем любимом канале. И она пригласила меня на съемки», — радостно сообщила телеведущая.
По этому случаю 45-летняя Борисова решила откровенно ответить на любые вопросы поклонников.
Ранее Дана Борисова подала в суд на отца дочери из-за алиментов.