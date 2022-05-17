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1 час назад

Дана Борисова рассказала, как ее спасло шоу "Пусть говорят"

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова записала видеообращение в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), в котором рассказала о финансовых трудностях из-за отсутствия съемок. Она призналась, что в момент отчаяния ее спасло ток-шоу «Пусть говорят», на которое ее недавно пригласили.

Дана Борисова рассказала о финансовых трудностях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сегодня пожаловалась абсолютно всем, даже соседкам и продавцам в магазине. Безумно плохо без съемок. Финансово тяжело, полная ж... <...> Но Бог услышал мои молитвы! Мне позвонила шеф-редактор одной из любимых программ на моем любимом канале. И она пригласила меня на съемки», — радостно сообщила телеведущая.

По этому случаю 45-летняя Борисова решила откровенно ответить на любые вопросы поклонников.

Ранее Дана Борисова подала в суд на отца дочери из-за алиментов.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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