Бондарчук пожаловалась на агрессию со стороны уехавших из РФ

Журналистка Светлана Бондарчук призналась, что в ее окружении есть люди, которые уехали из России на фоне украинского кризиса и стали «топить против» тех, кто сделал иной выбор. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«Часть знакомых уехала. Это их выбор. Здесь нет оценки: плохо это или хорошо. Я остаюсь здесь, и это мой выбор. Все, что меня может расстраивать, это когда люди, уехавшие из России, активно топят против. Я даже не про власть сейчас. Убираем политическую подоплеку. Топят против людей, которые остались здесь», - пояснила она.
По словам Бондарчук, она считает такое поведение некорректным, особенно в этот сложный момент, который переживает не только Россия, но и весь мир.
«Те люди, которые уехали, я с ними общаюсь, а где я чувствую агрессию, с теми людьми я перестала общаться. Они сами по себе куда-то отвалились», - констатировала она.
По после начала российской спецоперации на Украине ряд звезд российского шоу-бизнеса уехали из страны. В частности, среди них оказались музыкант Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и телеведущая Татьяна Лазарева, которые регулярно в своих соцсетях и в интервью позволяют себе оскорбления в сторону России и ее жителей.