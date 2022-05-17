Бондарчук пожаловалась на агрессию со стороны уехавших из РФ

«Часть знакомых уехала. Это их выбор. Здесь нет оценки: плохо это или хорошо. Я остаюсь здесь, и это мой выбор. Все, что меня может расстраивать, это когда люди, уехавшие из России, активно топят против. Я даже не про власть сейчас. Убираем политическую подоплеку. Топят против людей, которые остались здесь», - пояснила она.