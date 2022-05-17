Лещенко назвал причину отъезда в Казахстан

Певец Лев Лещенко рассказал, что посетил Казахстан только ради встречи с другом и не стал комментировать слухи о получении ИИН. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Ранее появилась информация о том, что Лев Лещенко получил ИИН (индивидуальный идентификационный номер) в Казахстане. Певец даже сфотографировался с посетителями и сотрудниками Центра обслуживания населения в Алма-Ате, где оформлял документ.

«В Казахстане я был в гостях у своего друга — бывшего премьера, вот и все. Не занимайтесь глупостями», — сказал он.

При этом певец отказался комментировать информацию СМИ о получении ИИН.

Напомним, в Казахстане ИИН - это уникальный номер, который формируется для физических лиц. В этой стране он необходим для сохранения сведений физлиц в Национальных реестрах идентификационных номеров, информационных системах в госорганах. Иностранным гражданам он нужен для открытия счета в местных банках, приобретения имущества и в случае получения дохода.