В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
22 минуты назад

Лещенко назвал причину отъезда в Казахстан

Елена Прошина

Певец Лев Лещенко рассказал, что посетил Казахстан только ради встречи с другом и не стал комментировать слухи о получении ИИН. Об этом сообщает «Газета.ру».

Лещенко назвал причину отъезда в Казахстан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее появилась информация о том, что Лев Лещенко получил ИИН (индивидуальный идентификационный номер) в Казахстане. Певец даже сфотографировался с посетителями и сотрудниками Центра обслуживания населения в Алма-Ате, где оформлял документ.

«В Казахстане я был в гостях у своего друга — бывшего премьера, вот и все. Не занимайтесь глупостями», — сказал он.

При этом певец отказался комментировать информацию СМИ о получении ИИН.

Пугачева назвала точные сроки возвращения в Россию

Напомним, в Казахстане ИИН - это уникальный номер, который формируется для физических лиц. В этой стране он необходим для сохранения сведений физлиц в Национальных реестрах идентификационных номеров, информационных системах в госорганах. Иностранным гражданам он нужен для открытия счета в местных банках, приобретения имущества и в случае получения дохода.

Уточнялось, что Лев Лещенко также открыл в Казахстане карту в Kaspi Bank.

Шоу-бизнес,Лев Лещенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители