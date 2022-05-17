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17 минут назад

Лариса Долина призналась, что периодически слушает тяжелый рок

Газета.Ruиещё 2

Певица Лариса Долина в беседе с «ФедералПресс» призналась, что слушает разную музыку в зависимости от своего настроения.

Долина поделилась своими музыкальными пристрастиями
Фото: соцсетисоцсети

«Я слушаю самую разную музыку. В зависимости от настроения, это может быть и классика, и тяжелый рок, но в моем авто приемник всегда настроен на любимую волну «Радио Jazz», — отметила Долина.

При этом исполнительница выделила три песни, которые повлияли на ее жизнь и характер. К таким трекам Долина отнесла «Телефонную книжку», «Стену» и «Погоду в доме». Она также добавила, что выбирает песни для своего репертуара «по зову сердца».

«То, что я слышу, должно отозваться в душе, тронуть мое сердце, при этом должна быть красивая музыка и такие же качественные стихи», — пояснила певица.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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