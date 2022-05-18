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56 минут назад

МакSим спела на "Жаре" спустя 9 месяцев после комы

Газета.Ruиещё 3

Певица МакSим выступила на музыкальной премии «Жара Music Awards» 17 мая 2022 года в Крокус Сити Холл в Москве. Как пишет kp.ru, сперва Марина Абросимова (Максимова) появилась на красной дорожке, а после — на сцене.

Певица МакSим спела впервые после комы
Фото: ТАССТАСС

Она исполнила обновленную версию своего хита «Отпускаю» с Егором Кридом, а также спела свою популярную песню «Знаешь ли ты». По свидетельствам очевидцев, пока артистке нелегко петь как раньше, и зал подпевал МакSим.

МакSим была госпитализирована с воспалением легких летом 2021 года. бОна была подключена к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), находилась в коме. В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» артистка признавалась, что у нее было поражено 95% легких. Врачи подчеркивали, что из десяти пациентов, подключенных к ЭКМО, выживает только один.

Ранее MaкSим похвасталась успехами в реабилитации после коронавируса.

Шоу-бизнес,Крид,
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