Певица МакSим спела впервые после комы

Певица МакSим выступила на музыкальной премии «Жара Music Awards» 17 мая 2022 года в Крокус Сити Холл в Москве. Как пишет kp.ru, сперва Марина Абросимова (Максимова) появилась на красной дорожке, а после — на сцене.

Фото: ТАСС ТАСС

Она исполнила обновленную версию своего хита «Отпускаю» с Егором Кридом, а также спела свою популярную песню «Знаешь ли ты». По свидетельствам очевидцев, пока артистке нелегко петь как раньше, и зал подпевал МакSим.

МакSим была госпитализирована с воспалением легких летом 2021 года. бОна была подключена к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), находилась в коме. В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» артистка признавалась, что у нее было поражено 95% легких. Врачи подчеркивали, что из десяти пациентов, подключенных к ЭКМО, выживает только один.