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35 минут назад

У Олега Меньшикова задумали отсудить половину московской квартиры

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Бывшая хозяйка жилплощади задумала отсудить половину московской квартиры, которая уже 15 лет принадлежит актеру Олегу Меньшикову. Вызывающая споры элитная недвижимость располагается в Хамовниках, сообщает «СтарХит».

У Меньшикова захотели отсудить половину квартиры
Фото: ТАССТАСС

В суд обратилась москвичка Светлана Савицкая. Она заявила о правах на квартиру Меньшикова: по ее словам, недвижимость являлась имуществом, совместно нажитым в ее браке с экс-мужем. Согласно версии Савицкой, после смерти ее супруга жилье продали известному актеру родственники, не выделив долю экс-жене. При этом истица сообщила, что не заявляла о своих правах почти 20 лет с момента смерти бывшего супруга из-за того, что узнала об его кончине только в 2018 году.

«Истец просит истребовать из незаконного владения Меньшикова половину квартиры, хоть и называет его при этом добросовестным приобретателем, который не подозревал о сложившейся ситуации. Предварительная беседа между сторонами назначена на 17 мая», — сказали в пресс-службе Хамовнического суда.

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Известно, это не первое разбирательство Савицкой и Меньшикова. Женщина четыре года назад также судилась за квартиру: добивалась аннулирования договора купли-продажи и признания за ней права собственности на половину доли. Однако дело ей выиграть не удалось.

Как заявили в СМИ, сейчас стоимость недвижимости, о которой идет речь, составляет более 100 миллионов рублей.

Ранее были названы самые подорожавшие типы квартир в Новой Москве. Ими на первичном рынке стали однокомнатные квартиры и студии.

Шоу-бизнес,Светлана Савицкая,Олег Меньшиков,
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