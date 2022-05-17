Лещенко стал налогоплательщиком страны СНГ

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1 час назад

СМИ: Лев Лещенко получил индивидуальный идентификационный номер в Казахстане

ТАССиещё 2

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко получил индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Алма-Ате. Об этом сообщил казахстанский информационный портал Zakon.kz.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лев Лещенко получил ИИН в алматинском центре обслуживания населения", - говорится в сообщении.

Специалисты и посетители учреждения сделали с певцом совместные фотографии.

По данным портала, в тот же день артист вернулся в Россию.

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Индивидуальный идентификационный номер в Казахстане представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. ИИН расположен на лицевой стороне удостоверения личности гражданина Казахстана, а также указан в паспорте. Иностранным гражданам нужно получить ИИН для открытия счета в казахстанских банках, приобретения недвижимости и транспорта в Казахстане, ведения предпринимательской деятельности. Иностранным гражданам необязательно приезжать в Казахстан, чтобы получить ИИН. Это можно сделать по доверенности.

Шоу-бизнес,Лев Лещенко,
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