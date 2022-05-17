Лещенко стал налогоплательщиком страны СНГ

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко получил индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Алма-Ате. Об этом сообщил казахстанский информационный портал Zakon.kz.
"Лев Лещенко получил ИИН в алматинском центре обслуживания населения", - говорится в сообщении.
Специалисты и посетители учреждения сделали с певцом совместные фотографии.
По данным портала, в тот же день артист вернулся в Россию.
Индивидуальный идентификационный номер в Казахстане представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. ИИН расположен на лицевой стороне удостоверения личности гражданина Казахстана, а также указан в паспорте. Иностранным гражданам нужно получить ИИН для открытия счета в казахстанских банках, приобретения недвижимости и транспорта в Казахстане, ведения предпринимательской деятельности. Иностранным гражданам необязательно приезжать в Казахстан, чтобы получить ИИН. Это можно сделать по доверенности.