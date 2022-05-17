Лещенко стал налогоплательщиком страны СНГ

Индивидуальный идентификационный номер в Казахстане представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. ИИН расположен на лицевой стороне удостоверения личности гражданина Казахстана, а также указан в паспорте. Иностранным гражданам нужно получить ИИН для открытия счета в казахстанских банках, приобретения недвижимости и транспорта в Казахстане, ведения предпринимательской деятельности. Иностранным гражданам необязательно приезжать в Казахстан, чтобы получить ИИН. Это можно сделать по доверенности.