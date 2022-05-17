Напомним, что российская певица вместе со своим мужем Максимом Галкиным находится в Израиле . На вопрос собирается ли она возвращаться в Россию, певица ответила утвердительно.

Стоит отметить, что причиной нахождения звездной пары является Галкин, у которого в Израиле похоронена мать. Помимо этого, в Кесарии на берегу Средиземного моря живет брат Галкина, рядом с домом которого звездная пара снимает жилье. По словам Пугачевой, они приехали в Израиль, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье.