Instasamka объяснила, почему предпочла Дубай вместо России

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) рассказала, почему жизнь в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) лучше, чем в России. На такой вопрос от своих подписчиков она ответила в социальных сетях.

«Мне нравилось в России, но здесь *** (крутые — прим. ред.) дома, бассейн, солнце, тренировки во дворе, Nike, гриль, Tik-Tok», — рассказала девушка в своем telegram-канале.

Преимуществом для нее также стала возможность оплаты покупок картой. Еще, по ее мнению, в Дубае очень много хороших людей.