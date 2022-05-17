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59 минут назад

Instasamka объяснила, почему предпочла Дубай вместо России

Ura.Ru

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) рассказала, почему жизнь в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) лучше, чем в России. На такой вопрос от своих подписчиков она ответила в социальных сетях.

Instasamka объяснила, почему предпочла Дубай вместо России
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

«Мне нравилось в России, но здесь *** (крутые — прим. ред.) дома, бассейн, солнце, тренировки во дворе, Nike, гриль, Tik-Tok», — рассказала девушка в своем telegram-канале.

Преимуществом для нее также стала возможность оплаты покупок картой. Еще, по ее мнению, в Дубае очень много хороших людей.

Ранее URA.RU писало, что Instasamka покинула Россию и переехала жить в Дубай. Она назвала злыми тех, кто осуждает ее за это решение и объяснила, что уехала за лучшей жизнью. Позже она объявила, что больше не будет давать концерты в РФ.

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