Сын Заворотнюк рассказал о своем недуге

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк, 21-летний Майкл, признался, что страдает от тремора рук. Молодой человек откровенно рассказал о своем недуге в соцсетях, пишет «Газета.ру».

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«С детства у меня сильный тремор рук. Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь», - написал Майкл.

По его словам, тремор появился у него еще в детстве, а с возрастом усилился.

Сын актрисы играет на гитаре и пишет песни в стиле блэк металл. В соцсетях Майкл публикует отрывки своих композиций.

Ранее Майкл рассказывал о своей избраннице. Девушку сына Заворотнюк зовут София, она художница. По словам Майкла, их свадьба – всего лишь вопрос времени.