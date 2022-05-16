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21 минуту назад

Сын Заворотнюк рассказал о своем недуге

Елена Прошина

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк, 21-летний Майкл, признался, что страдает от тремора рук. Молодой человек откровенно рассказал о своем недуге в соцсетях, пишет «Газета.ру».

Сын Заворотнюк рассказал о своем недуге
Фото: соцсетисоцсети

«С детства у меня сильный тремор рук. Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь», - написал Майкл.

По его словам, тремор появился у него еще в детстве, а с возрастом усилился.

Сын актрисы играет на гитаре и пишет песни в стиле блэк металл. В соцсетях Майкл публикует отрывки своих композиций.

Ранее Майкл рассказывал о своей избраннице. Девушку сына Заворотнюк зовут София, она художница. По словам Майкла, их свадьба – всего лишь вопрос времени.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк с 2018 года борется с онкологическим заболеванием головного мозга. Актриса заболела после рождения второй дочери. Врачи считают, что спровоцировать болезнь могла гормональная терапия. В мае 2021 года состояние актрисы ухудшилось после ремиссии — во время одного из заплывов в бассейне артистке стало плохо, а обследование показало рецидив болезни.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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