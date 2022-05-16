Женщина может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби может заменить Джонни Деппа в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом в интервью The Sunday Times заявил продюсер картины Джерри Брукхаймер, передает The Wrap.

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Он признался, что разработал два сценария для «Пиратов Карибского моря», один из них предполагает участие Марго Робби, а второй — нет. При этом Брукхаймер подчеркнул, что участие Деппа в картине «маловероятно».

«Но будущее еще не определено», — добавил он.

В настоящее время создатели франшизы ведут с Робби переговоры. Информации о том приняла ли она предложение пока нет. Также пока остаются в секрете черты характера возможной героини шестой части фильма.