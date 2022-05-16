Женщина может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби может заменить Джонни Деппа в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом в интервью The Sunday Times заявил продюсер картины Джерри Брукхаймер, передает The Wrap.
Он признался, что разработал два сценария для «Пиратов Карибского моря», один из них предполагает участие Марго Робби, а второй — нет. При этом Брукхаймер подчеркнул, что участие Деппа в картине «маловероятно».
«Но будущее еще не определено», — добавил он.
В настоящее время создатели франшизы ведут с Робби переговоры. Информации о том приняла ли она предложение пока нет. Также пока остаются в секрете черты характера возможной героини шестой части фильма.
Ранее Депп заявил, что не собирается возвращаться к роли капитана Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». Выступая перед судом по иску экс-супруги Эмбер Херд, обвинившей актера в домашнем насилии, актер, не согласный с этим, сказал, что претензии жены разрушили его карьеру. При этом он отметил, что не планирует сниматься в новых частях франшизы, даже если ему предложат за роль 300 миллионов долларов.