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34 минуты назад

Марго Робби может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Елена Прошина

Звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби может заменить Джонни Деппа в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом в интервью The Sunday Times заявил продюсер картины Джерри Брукхаймер, передает The Wrap.

Женщина может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»
Фото: аррарр

Он признался, что разработал два сценария для «Пиратов Карибского моря», один из них предполагает участие Марго Робби, а второй — нет. При этом Брукхаймер подчеркнул, что участие Деппа в картине «маловероятно».

«Но будущее еще не определено», — добавил он.

В настоящее время создатели франшизы ведут с Робби переговоры. Информации о том приняла ли она предложение пока нет. Также пока остаются в секрете черты характера возможной героини шестой части фильма.

Ранее Депп заявил, что не собирается возвращаться к роли капитана Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». Выступая перед судом по иску экс-супруги Эмбер Херд, обвинившей актера в домашнем насилии, актер, не согласный с этим, сказал, что претензии жены разрушили его карьеру. При этом он отметил, что не планирует сниматься в новых частях франшизы, даже если ему предложат за роль 300 миллионов долларов.

Шоу-бизнес,Джерри Брукхаймер,Марго Робби,Джонни Депп,
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