Собчак предсказала новый обувной тренд

«Хорошие сапоги, надо брать. И плавать удобно, и для самообороны подойдет», «Как всегда. В начале "фу", а потом вся Москва в них», «Еще палок лыжных не хватает, и вообще огонь», «Уже предвкушаю, как еду в них за рулем», «Копать в саду удобно будет», написали в комментариях пользователи.