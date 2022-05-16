Телеведущая Ксения Собчак предсказала новый обувной тренд.
По ее мнению, в грядущем сезоне особую популярность приобретут туфли с острым мысом. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.
"Говорят, что скоро станут самыми модными педалями сезона. Как вам?» — написала Собчак, приложив к своему посту фотографии босоножек бренда DATT, заостренный мыс которых примерно на восемь сантиметров длиннее окончания стопы"
Подписчики телеведущей с иронией подошли к новому обувному тренду.
«Хорошие сапоги, надо брать. И плавать удобно, и для самообороны подойдет», «Как всегда. В начале "фу", а потом вся Москва в них», «Еще палок лыжных не хватает, и вообще огонь», «Уже предвкушаю, как еду в них за рулем», «Копать в саду удобно будет», написали в комментариях пользователи.