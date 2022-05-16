Раскритиковавший россиян Макс Барских улетел в США

Украинский певец Макс Барских поделился с подписчиками в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что отправился в США на музыкальный фестиваль Billboard MusicCon.

Фото: Billboard Billboard

Артист выступил на мероприятии с песней. Для выхода на сцену он выбрал рубашку в стиле милитари и накинул на плечо украинский флаг. Барских в беседе с Billboard утверждает, что потерял большую часть своих российских поклонников. Также он рассказал, что столкнулся со шквалом критики в социальных сетях.

Ранее Барских заявил о вступлении в ВСУ. В начале апреля исполнитель рассказал подписчикам, что отправился на учения.