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13 минут назад

Раскритиковавший россиян Макс Барских улетел в США

Газета.Ru

Украинский певец Макс Барских поделился с подписчиками в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что отправился в США на музыкальный фестиваль Billboard MusicCon.

Раскритиковавший россиян Макс Барских улетел в США
Фото: BillboardBillboard

Артист выступил на мероприятии с песней. Для выхода на сцену он выбрал рубашку в стиле милитари и накинул на плечо украинский флаг. Барских в беседе с Billboard утверждает, что потерял большую часть своих российских поклонников. Также он рассказал, что столкнулся со шквалом критики в социальных сетях.

Ранее Барских заявил о вступлении в ВСУ. В начале апреля исполнитель рассказал подписчикам, что отправился на учения.

Барских сделал новое оскорбительное заявление в адрес россиян

До этого украинский певец раскритиковал российских подписчиков, после чего отменил все концерты в России, но не стал возвращать деньги поклонникам, пообещав отправить их на благотворительность. Также он сообщил, что запрещает свои песни на территории Российской Федерации и разрывает контракты с российскими компаниями.

Шоу-бизнес,Макс Барских,
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