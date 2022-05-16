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39 минут назад

Российский актер Станислав Садальский: конкурс «Евровидение» — ложь и провокация

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Российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сделал заявление о том, что международный песенный конкурс «Евровидение» является ложью и провокацией. Соответствующее мнение кинодеятель выразил в ходе разговора с изданием «Народные новости».

Садальский сделал заявление о «Евровидении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правды нет, все эти конкурсы — ложь и провокация», — считает 70-летний артист после победы украинского музыкального коллектива Kalush Orchestra в состязании и после того, как на Украине подтвердили махинацию организаторов мероприятия с голосованием.

Станислав Садальский — не единственная известная личность, которая выступила с открытой критикой в адрес международного песенного смотра. Кроме него ранее композитор Юрий Лоза назвал «Евровидение» политическим междусобойчиком, а продюсер Иосиф Пригожин охарактеризовал победу украинского музыкального коллектива в конкурсе как цирк.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Юрий Лоза,Станислав Садальский,
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