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56 минут назад

Жених Меган Фокс сделал маникюр с бриллиантами за $ 30 тысяч

Газета.Ru

Жених Меган Фокс Machine Gun Kelly сделал бриллиантовый маникюр за $30 тысяч. Об этом пишет издание People.

Жених Меган Фокс сделал маникюр за 30 тысяч долларов
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

На красной ковровой дорожке Billboard Music Awards 2022 музыкант продемонстрировал свой фирменный стиль: он надел блестящую водолазку Dolce & Gabbana и костюм с шипами. Но основное внимание публики было приковано к рукам музыканта: для выхода Machine Gun Kelly сделал маникюр с инкрустацией из настоящих бриллиантов стоимостью около $30 тысяч

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Маникюр артиста стал результатом его сотрудничества с брендом Nails of LA и ювелирной маркой Marrow Fine. Ногти артиста были инкрустированы 880 бриллиантами.

Machine Gun Kelly славится своей любовью к экстравагантному дизайну ногтей. На прошлой неделе музыкант появился на утреннем шоу с графическими розово-зелеными ногтями, которые идеально сочетались с его костюмом. Кстати, у артиста есть собственная унисекс-линейка лаков для ногтей Un/Dn Laqr.

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