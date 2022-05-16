Жених Меган Фокс сделал маникюр за 30 тысяч долларов

Жених Меган Фокс Machine Gun Kelly сделал бриллиантовый маникюр за $30 тысяч. Об этом пишет издание People.

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На красной ковровой дорожке Billboard Music Awards 2022 музыкант продемонстрировал свой фирменный стиль: он надел блестящую водолазку Dolce & Gabbana и костюм с шипами. Но основное внимание публики было приковано к рукам музыканта: для выхода Machine Gun Kelly сделал маникюр с инкрустацией из настоящих бриллиантов стоимостью около $30 тысяч

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Маникюр артиста стал результатом его сотрудничества с брендом Nails of LA и ювелирной маркой Marrow Fine. Ногти артиста были инкрустированы 880 бриллиантами.