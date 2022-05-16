Волочкова объяснила, почему платит за мужчин

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова объяснила, почему она платит за своих мужчин на отдыхе. Как сообщает НСН, танцовщица заявила, что может себе позволить выбрать мужчину для романтического путешествия.

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«Могу себе позволить. Просто не надо сравнивать царский трон и деревянный стул. Царицы, даже по истории если посмотреть, позволяли, чтобы к их ногам припадали фавориты. А потом отдаляли их от себя. Но царицы никогда не спускались в болото», — сказала Волочкова.

Напомним, что ранее экс-бойфренд Волочковой, бизнесмен Сергей Кузнецов заявил, что женщина страдает от алкогольной зависимости. По его словам, во время отдыха в другой стране ему удалось на некоторое время отвлечь ее от пьянства, однако после возвращения домой балерина снова взялась за бутылку. Это стало решающим фактором для их расставания.