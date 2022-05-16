Зрители сдали несколько билетов на концерт Галкина в Израиле

Зрители израильского концерта юмориста Максима Галкина начали сдавать билеты. Речь идет о дополнительном представлении, которое должно было состояться 21 июня в Кирьят-Моцкине, сообщает Teleprogramma.pro.

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Так, 14 мая в свободной продаже был всего один билет на выступление Галкина. Однако 16 мая в продаже стало уже восемь билетов — предположительно, их сдали люди, которые по каким-то причинам отказались приходить на концерт шоумена.

Напомним, что Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой уже третий месяц находится в Израиле, где они снимают особняк в Кесарии. Недавно стало известно, что шоумен собирался продать замок четы в подмосковных Грязях, чтобы вложиться в аналогичную недвижимость в Израиле.